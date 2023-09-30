На Донеччині армія РФ влучила по будинках та інфраструктурних об’єктах – ОВА

Унаслідок обстрілів силами РФ Донеччини пошкоджені будинки, промислові будівлі та інфраструктурний об’єкт, повідомив в.о голови обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

За його словами, у ніч на 30 вересня армія РФ завдала два ракетних удари по Краматорську, де пошкодила гуртожиток і 37 автомобілів. Інформація про постраждалих не надходила.

«На Донецькому напрямку шість разів обстріляна Курахівська громада, де під вогнем опинилися Курахове, Курахівка і Веселий Гай. Пошкоджено бази відпочинку, зайнялася пожежа на сільгоспугіддях. Пошкоджено також будинок у Єлизаветівці Мар’їнської громади», – уточнив Мороз.

За інформацією місцевої влади, на Горлівському напрямку у Торецькій громаді поранено одну людину, пошкоджено 10 будинків, з яких п’ять у Петрівці, два – у Торецьку, два – у Дружбі і один – у Щербинівці. У Костянтинівці пошкоджено дві промислові будівлі та інфраструктурний об’єкт.

«На Лисичанському напрямку в Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову споруду. У Рубцях Лиманської громади внаслідок обстрілів загорівся сухостій», – підсумували в ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.