На Донеччині за добу загинули троє цивільних – Кириленко

Протягом доби 31 жовтня в Донецькій області було три встановлених випадки загибелі цивільних, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, — 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому. Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, загиблого під час окупації – у Рубцях», – заявив він.

Також троє людей в області отримали поранення. Голова ОВА нагадує, що точна кількість жертв у окупованих Маріуполі та Волновасі невідома.

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Голова Харківської області Олег Синєгубов тим часом повідомив, що Харків провів ніч без обстрілів. В області протягом доби було кілька обстрілів, у Ківшарівці Куп’янського району медики госпіталізували поранену 50-річну жінку. Вона в тяжкому стані.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.