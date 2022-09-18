П’ять людей загинули, 18 поранені через обстріли на Донеччині за добу – ОВА

П’ять цивільних людей загинули, 18 – були поранені внаслідок російських обстрілів на Донеччині 17 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 17 вересня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: двох – у Бахмуті, двох – у Вугледарі та одного – у Георгіївці. Ще 18 людей отримали поранення», – написав Кириленко у телеграмі вранці 18 вересня.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що російські війська і далі зосереджують зусилля на спробах повної окупації Донецької області.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

В організації зауважують, що реальні цифри є значно вищими.