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24 січня 2020, Київ 13:32
Новини | Події

Офіс генпрокурора відкрив провадження через «віроломство» в Донецькому аеропорту в січні 2015-го

Вежа Донецького аеропорту, жовтень 2014 року

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Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через віроломство підтримуваних Росією бойовиків під час підриву будівлі Донецького аеропорту в січні 2015 року.

Їм інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

«20 січня 2015 року бойовики запросили у військовослужбовців ЗС України, що обороняли ДАП, припинення вогню нібито з метою евакуації загиблих та поранених з поля бою. А насправді діяли з метою отримання військової переваги та прихованого ведення бойових дій. Перебуваючи в районі позицій підрозділів ЗС України, встановили вибухівку на елементи конструкції нового терміналу аеропорту», – заявили в Офіс генпрокурора.

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Так виглядає Донецький аеропорт сьогодні (відео)

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За даними прокуратури, після закінчення перемир’я бойовики підірвали конструктивні елементи терміналу: «бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях будівлі обвалилася, ховаючи під собою українських захисників».

Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів та диспетчерської вежі аеропорту.

Донецький аеропорт. 16 жовтня 2014 року
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