Офіс генпрокурора відкрив провадження через «віроломство» в Донецькому аеропорту в січні 2015-го

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через віроломство підтримуваних Росією бойовиків під час підриву будівлі Донецького аеропорту в січні 2015 року.

Їм інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

«20 січня 2015 року бойовики запросили у військовослужбовців ЗС України, що обороняли ДАП, припинення вогню нібито з метою евакуації загиблих та поранених з поля бою. А насправді діяли з метою отримання військової переваги та прихованого ведення бойових дій. Перебуваючи в районі позицій підрозділів ЗС України, встановили вибухівку на елементи конструкції нового терміналу аеропорту», – заявили в Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, після закінчення перемир’я бойовики підірвали конструктивні елементи терміналу: «бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях будівлі обвалилася, ховаючи під собою українських захисників».

Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів та диспетчерської вежі аеропорту.