«Укріплення єдності народу Донбасу»: митрополит УПЦ (МП) в Донецьку звернувся до влади

Митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ (МП) Іларіон звернувся 10 грудня з листом до голови Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Олександра Куця. У цьому документі священнослужитель обурюється тим, що 9 грудня правлячому архієрею Донецької єпархії «безпідставно було відмовлено» в перетині лінії розмежування, вказує сайт єпархії УПЦ (МП).

«Під час руху з Донецька в напрямку Волновахи в процесі перетину мною так званої «лінії розмежування» в офіційному контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) «Новотроїцьке» співробітниками Служби безпеки України мені було відмовлено в перетині КПВВ», – відзначає клірик.

«На резонне питання до співробітника СБУ про причини заборони на перетин КПВВ щодо мене той відповів, що мою електронну перепустку анульовано з 7 грудня, причина йому невідома, і, зі слів того ж співробітника СБУ, «це все за особливою вказівкою з Києва», – інформує митрополит Іларіон.

Священнослужитель просить голову Донецької ОДА Куця «звернутися до керівництва відповідних профільних установ України, від яких залежить відновлення можливості для мене продовжувати здійснення виконання обов’язків… спрямованих на укріплення єдності народу Донбасу».

Служба безпеки України наразі жодним чином не коментувала відмову в пропуску митрополита Іларіона на контрольовану урядом частину Донецької області.

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила, що під час обшуків у приміщеннях УПЦ (Московського патріархату) та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії, «виявили ознаки функціонування організованої мережі розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

СБУ повідомила про результати обшуків в УПЦ (МП)