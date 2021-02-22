Досудове розслідування щодо Савченко й Рубана закінчилося в 2019-му, суд досі на підготовчому етапі – ОГП

Досудове розслідування у справі щодо колишньої народної депутатки Надії Савченко та екскерівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана завершилося ще 28 січня 2019 року, і було передано до Броварського міського районного суду Київської області 7 травня 2019 року.

Утім, розгляд справи досі перебує на етапі підготовчого засідання, повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Наразі триває підготовче засідання, яке не завершене з причин, що не залежать від прокурора», – відповіли в Офісі генпрокурора.

Радіо Свобода готує запит до Броварського міськрайонного суду Київської області, аби з’ясувати, чому справа досі перебуває на етапі підготовчого засідання та чому суд не переходить до розгляду по суті.

Володимира Рубана та Надію Савченко затримали в березні 2018 року. Відомство, що на той час називалося Генеральною прокуратурою і перебувало під керівництвом Юрія Луценка, звинуватило Савченко, буцімто вона не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрювала Савченко в плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко пізніше заявила, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».

У ніч на 16 квітня 2019 року Савченко та Рубан вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Наприкінці серпня засідання Броварського міського районного суду Київської області в справі щодо Надії Савченку й Володимира Рубана знову перенесли на два місяці. З того часу обоє перебувають на волі.

Надія Савченко та її сестра Віра Савченко балотувалися до Верховної Ради в мажоритарних округах у Донецькій області на парламентських виборах 29 серпня 2019 року. За підсумками підрахунку голосів, Надія Савченко набрала 1,20% (вісім голосів), а Віра Савченко – 3,95% (538 голосів).

Після невдалої спроби потрапити до Верховної Ради IX скликання Надія Савченко була регулярною гостею політичних шоу телеканалу НАШ та телеканалу ZIK та навіть виконувала в деяких програмах «коментатора», ведучи ефір.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.