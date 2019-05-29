ДБР розслідує справи щодо 23 народних депутатів – заступниця директора бюро

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальні провадження щодо 23 депутатів Верховної Ради, повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко під час парламентських слухань, передає агентство «Українські новини».

Вона додала, що розслідуються справи і проти 44 детективів Національного антикорупційного бюро України. Зокрема, завершується слідство щодо співробітників НАБУ, яким закидають недбалість при розслідуванні розкрадань в державному концерні «Укроборонпром». За словами Варченко, це кримінальне провадження вже на фінальній стадії.

Вона зазначила, що загальна сума збитків, яка фігурує в розслідуваннях Держбюро розслідувань, складає 2,5 мільярда гривень.

Державне бюро розслідувань почало свою роботу 27 листопада 2018 року. Цей правоохоронний орган створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.