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Прикордонники: в небі над Бахмутом збили російський штурмовик

«Ворожий штурмовик прикривав із повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників» (фото архівне)

Українські прикордонники збили російський літак Су-25 у районі Бахмута Донецької області, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби в телеграмі.

«Ворожий штурмовик прикривав із повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Прикордонник відкрив вогонь із ПЗРК і збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 7 лютого російські сили втратили 294 літаки під час війни проти України.

Росія свої втрати у війні не коментує.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

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