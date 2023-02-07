Генштаб про втрати РФ за добу: 1030 військових, 14 танків

Росія за минулу добу втратила у війні проти України 1030 своїх військових, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ вранці 7 лютого.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії склали близько 133 190 військових, свідчать дані українського командування.

Крім того, у Генштабі повідомили, яку техніку Росія втратила від початку повномасштабної війни:

танки ‒ 3245 (14 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6443 (+28)

артилерійські системи – 2232 (+1)

РСЗВ – 461

засоби ППО ‒ 227

літаки – 294

гелікоптери – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958

крилаті ракети ‒ 796

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5107 (+3)

спеціальна техніка ‒ 208 (+5).

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.