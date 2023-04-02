ДПСУ попереджає про черги на в’їзд до України з Польщі напередодні Великодніх свят

На двох пунктах перетину кордону на в’їзді з Польщі до України спостерігаються великі черги, повідомляє Державна прикордонна служба 2 квітня.

«Напередодні Великодніх свят черги на українсько-польському кордоні збільшилися. На в’їзд в Україну в пункті пропуску «Краківець-Корчова» очікують близько 350 автівок, у «Шегині-Медика» – 120», – повідомляє відомство в своєму Телеграмі.

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Прикордонники радять користуватися пунктами перетину для в’їзду з Польщі «Угринів-Долгобичув», «Рава-Руська-Хребенне» та «Смільниця-Кросценко».

Держприкордонслужба зазначає, що за попередню добу, 1 квітня, з Польщі до України в’їхали на 11 тисяч людей більше, ніж 31 березня.