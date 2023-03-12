Прикордонники завадили армії Росії проводити штурм Бахмута – ДПСУ

На Донеччині бійці Державної прикордонної служби виявили та зупинили чергову спробу наступу армії РФ, а також завадили їй проводити штурм Бахмута, повідомляє пресслужба ДПСУ в телеграмі 12 березня.

Так, на Бахмутському напрямку піхота російської армії за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт прикордонників. Бійці зупинили російських військових стрілецькою зброєю та гранатометами.

«Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка. Тож прикордонники-мінометники «розвіяли» штурмовиків під час їхнього висування у наступ», – зазначили в ДПСУ.

За даними відомства, у результаті бойових дій армія РФ втратила дев’ятеро своїх військових, ще 12 отримали поранення.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті залишається важкою, але українські військові не дали російським силам взяти місто в оточення.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.