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Українські військові відбили «численні атаки» РФ біля Бахмута – Генштаб

Українські військові ведуть вогонь із гаубиці по російських позиціях поблизу Бахмуту на Донеччині, 7 березня 2023 року

Російські військові не припиняють штурму міста Бахмута на Донеччині, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Проте наші захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв населені пункти Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора та Залізне Донецької області», – йдеться в повідомленні.

У командуванні зауважили, що основною метою загарбників досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, і вони зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Зокрема, за повідомленням, на Авдіївському, Мар’їнському і Шахтарському напрямках російські війська здійснили спроби наступальних дій у напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області, але не мали «жодного успіху».

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті залишається важкою, але українські військові не дали російським силам взяти місто в оточення.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

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