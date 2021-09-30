У ДПСУ не стали коментувати заяви про незаконний перетин кордону з Україною редактором The Insider

У Державній прикордонній службі України не стали коментувати повідомлення про те, що шефредактором російського видання The Insider Роман Доброхотов незаконно перетнув кордон із Україною.

Речник відомства Андрій Демченко відмовився спростувати чи підтвердити ці твердження, назвавши їх «маніпулятивною риторикою ФСБ».

Раніше російські медіа заявили, що Доброхотов з 31 липня по 1 серпня нібито незаконно перетнув кордон із Україною в районі російської Воронезької області, яка межує з північною частиною Луганщини.

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30 вересня стало відомо, що в Росії співробітники правоохоронних органів проводять обшук у квартирі батьків засновника і шеф-редактора сайту розслідувань The Insider Романа Доброхотова.

За повідомленням видання, на допити забрали його дружину та батька. Доброхотова нібито оголосили в розшук 23 вересня.

The Insider – видання, зареєстроване в Латвії, відоме резонансними розслідуваннями про роботу російських спецслужб.