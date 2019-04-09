ДПСУ «впроваджує новації» на кордоні з Польщею для зменшення черг

Державна прикордонна служба України повідомляє про впровадження новацій на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею для зменшення черг.

Як повідомляють 8 квітня в ДПСУ, експеримент запроваджено з 1 квітня, він буде тривати до початку червня у двох пунктах пропуску: «Смільниця» і «Грушів».

«Зміни полягають у послідовності здійснення прикордонного та митного контролю. Тепер, під час виїзду з України подорожуючі спочатку проходять процедуру паспортного контролю. Прикордонний наряд вносить інформацію про осіб і транспортні засоби у відомчу базу і дані автоматично передаються у базу даних співробітників митниці. Тому немає необхідності інспектору митниці ще раз вносити цю інформацію», – йдеться в повідомленні.

Крім того, одночасно здійснюється прикордонний і митний огляд автомобіля, а це дозволяє уникнути дублювання функцій і зменшити час необхідний для перетину кордону, кажуть у ДПСУ.

Прикордонники заявляють, що в разі успішності цього експерименту, він буде запроваджений в усіх пунктах пропуску.

У ДПСУ нагадали, що такі технологічні процедури вже діють у пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю, і у спільному пункті пропуску «Паланка», що на українсько-молдовському кордоні.

На кордоні України зі Словаччиною і Польщею регулярно виникають черги, зокрема напередодні свят.