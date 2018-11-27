Рух через кордон із Польщею розблокований – ДПСУ

Рух транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Польщею відновлено, повідомляє Державна прикордонна служба. За даними прикордонників, під’їзні шляхи до пунктів пропуску були розблоковані протягом першої половини доби 27 листопада.

«На даний момент ускладненим залишається рух через пункти пропуску «Малий Березний» та «Ужгород» – на кордоні зі Словаччиною, та «Тиса», що на кордоні з Угорщиною», – уточнює прес-служба ДПСУ.

У відомстві просять всіх, хто планує перетинати кордон із цими країнами, врахувати оприлюднену інформацію під час вибору маршруту подорожі.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, відучора між протестувальниками і водіями фур, які з 25 листопада не могли проїхати у Польщу ані виїхати звідти, тривав конфлікт і словесні суперечки.

На 13 годину в черзі на в’їзд у Польщу у Рава-Руській стояли близько півсотні легкових машин, 150 вантажівок і один автобус, у Шегині – 15 легкових і 120 вантажних, у Краковці – 70 легкових і 100 фур, за даними прикордонної служби.

Митники і прикордонники після припинення протесту працюють динамічно, щоб зменшити черги.

Наразі невідомо, чи мітингувальники не відновлять блокування пунктів пропуску, оскільки їхній протест стихійно розпочався і припинився.

В «Укравтодорі» підтвердили відновлення руху на автомобільних шляхах у Львівській області за напрямками Львів – Шегині, Львів – Краковець, Тернопіль – Львів – Рава Руська, а також розблокування руху на трасі Київ – Ковель – Ягодин у Волинській області.

Вранці 27 листопада ДПСУ повідомляла про ускладнений рух через пункти пропуску «Шегині», «Краківець» і «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також через пункти пропуску «Малий Березний» і «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною і «Тиса» – на кордоні з Угорщиною.

Протягом останніх трьох днів на кількох пунктах пропуску на західному кордоні протестували власники автомобілів на європейських номерах.

25 листопада набрали чинності нові закони щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства авто з іноземною реєстрацією. Одна зі змін вплинула також на водіїв із прикордонних регіонів, які на нетривалий період перетинали кордон на таких авто. Відтепер навіть тимчасове чи транзитне ввезення автомобіля з іноземною реєстрацією можливе лише після внесення грошової застави.