Поліція Волині припинила заворушення в пункті пропуску «Ягодин», та блокування триває

Поліція Волинської області заявила, що врегулювала «тимчасовий конфлікт» під час акції протесту водіїв нерозмитнених авт на пункті міжнародного пропуску «Ягодин» і закликає учасників акції протестувати далі «в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян».

Сьогодні по обіді на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» виникло непорозуміння між мітингувальниками та водіями, що призвело до шарпанини. У ситуацію втрутитися поліцейські й припинили штурханину, не давши їй перерости в бійку. Наразі ситуація стабільна: мітингувальники періодично пропускають вантажівки, а легкові автомобілі та автобуси рухаються безперешкодно в обох напрямках. Поліція забезпечує охорону публічної безпеки», – мовиться в повідомленні.

Раніше 26 листопада низка засобів інформації повідомляла, за їхніми словами, про масову бійку, яка спалахнула на пункті пропуску «Ягодин» після того, як одна з вантажівок намагалася прорватися крізь блокаду. При цьому, за повідомленнями, протягом п’яти хвилин протистояння поліція не втручалася, і лише потім бійку погасили силами спецпідрозділу. За цими повідомленнями, учасники акції пропускали лише по три вантажівки в кожен бік за півгодини, що викликало довгі черги вантажних автомашин.

Іще вранці 26 листопада в поліції Волині повідомляли про розпочаті кримінальні провадження за фактами блокування транспортних комунікацій та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску «Ягодин». Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України. Ці статті, зокрема, передбачають у разі визнання винними покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.

Блокування тривали 26 листопада і деінде на пунктах пропуску на західному кордоні України. Зокрема, у Львівській області, за даними кореспондентки Радіо Свобода, лишалися заблоковані три з шести пунктів пропуску – у Шегинях, Краковці і Рава-Руській. У Грушові, Угринові і Смільниці пункти були розблоковані і працюють у звичному режимі.

Загалом, за даними Державної прикордонної служби, станом на час близько полудня 26 листопада залишався ускладнений рух через сім пунктів пропуску. Обмежений рух через пункти пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Шегині» та «Краковець», що на кордоні з Польщею, та «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною і «Тиса», що на українсько-угорському кордоні. До цього, повідомили прикордонники, заблоковані були понад 10 пунктів пропуску.

Опівночі на 25 листопада набули чинності нові закони стосовно можливості легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із іноземною реєстрацією. Одна з передбачених ними змін вплинула й на тих, хто не мав наміру порушувати законодавство: відтепер навіть тимчасове чи транзитне ввезення такого авта особою, що є резидентом України, можливе тільки після внесення грошової застави в розмірі суми митних платежів, що мають бути сплачені при ввезенні таких авт на митну територію України з метою вільного обігу.

Ця зміна і непоінформованість про неї частини водіїв спричинила протести на низці прикордонних переходів. Учасники акцій найчастіше як перехожі неперервно ходять пішохідними переходами, не даючи автам можливості проїхати і лише час від часу пропускаючи по кілька машин. Національна поліція попереджала, що в разі блокування автодоріг на території України до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи.