ДПСУ: один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією призупинив роботу через наслідки ударів РФ

Державна прикордонна служба України повідомляє про тимчасове припинення руху у пункті пропуску «Дяківці», що на кордоні з Румунією, через відсутність електропостачання.
«У результаті масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці» наразі відсутнє промислове електроживлення», – йдеться у повідомленні.
У ДПСУ додають, що через це оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється, вживаються заходи з відновлення електропостачання.
Прикордонники закликають скористатися пунктами пропуску «Красноїльськ» та «Порубне».
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
