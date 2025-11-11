ДПСУ: один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією призупинив роботу через наслідки ударів РФ

Державна прикордонна служба України повідомляє про тимчасове припинення руху у пункті пропуску «Дяківці», що на кордоні з Румунією, через відсутність електропостачання.



«У результаті масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці» наразі відсутнє промислове електроживлення», – йдеться у повідомленні.



У ДПСУ додають, що через це оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється, вживаються заходи з відновлення електропостачання.



Прикордонники закликають скористатися пунктами пропуску «Красноїльськ» та «Порубне».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



