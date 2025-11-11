ОВА: російські дрони масовано атакували Одещину – пошкоджена інфраструктура, постраждала людина

Російські війська дронами масовано атакували Одещину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його попередніми даними, одна людина зазнала осколкових поранень.

«Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі», – написав він у телеграмі.

Кіпер додав, що критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності.

Державна служба з надзвичайних ситуацій зазначила, що рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на обʼєктах енергетичної інфраструктури внаслідок атаки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



