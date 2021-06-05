Бойовики продовжують блокувати рух через КПВВ на Донбасі – ДПСУ

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжують блокувати рух через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік суттєво обмежений. За тиждень через КПВВ прослідували 394 громадянина та 58 транспортних засобів у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 386 громадян та 71 транспортний засіб – у напрямку контрольованої території», – мовиться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що щодня працювало лише КПВВ «Станиця Луганська».

«Пасажиропотік там залишався на рівні попереднього тижня. Загалом військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 6 017 осіб, на контрольовану територію – 5 951 особу», – повідомили у ДПСУ.

Окрім того, через «Новотроїцьке» на окуповану територію в’їхали 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного хреста.