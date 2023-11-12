ДПСУ: на виїзд із Польщі у трьох пунктах пропуску очікують 2,5 тисячі вантажівок

На українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок, розповів в ефірі телемарафону прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, більшість вантажівок знаходяться на напрямку пункту пропуску «Ягодин» – понад 50%, а інші на пунктах пропуску «Рава-Руська» і «Краківець».

«На трьох напрямках рух ускладнений на більшості шляхах: як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд із України в Польщу, – це пункт пропуску «Краківець», – зазначив він.

Демченко також висловив сподівання, що розблокувати пункти пропуску вдасться завдяки запланованій на 13 листопада зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з представниками польської влади та перевізниками.

Блокада польсько-українського кордону триває вже сім днів. Передусім польські перевізники вимагають повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».