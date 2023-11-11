Україна анонсувала зустріч для зняття блокади на кордоні з Польщею

Представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведуть зустріч на кордоні з представниками польської сторони для розблокування пунктів пропуску, повідомили в пресслужбі.

За інформацією відомства, на зустріч запрошені представники Міністерства інфраструктури Польщі, представники воєводств, директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники.

Зазначається, що Мінвідновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач. Він, зокрема, зазначив: «Важливо поговорити з нашими водіями та перевізниками, які застрягли з польського боку кордону. Отримуємо різну інформацію з соцмереж, скарги щодо неналежних умов та проблем із органами правопорядку, перевіримо на місці. Будемо вирішувати, якими шляхами витягти українців, які чекають в чергах додому».

Як зазначається, за результатами переговорів Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера українська сторона вже вирішила два порушені польськими колегами питання. Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та оновлення функціоналу системи «єЧерга» – можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Водночас українська сторона вкотре запропоновала польським колегам запустити порожній транспорт через пункт пропуску «Угринів – Долгобичув», де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону, зауважили у Мінвідновлення.

Блокада польсько-українського кордону триває вже шість днів. Передусім польські перевізники вимагають повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».