Перевізники Польщі повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску

Станом на вечір, 7 листопада, перевізники Польщі повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Рава-Руська – Гребенне», зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач

«Станом на зараз «Ягодин – Дорогуськ» – блокується виїзд з України та виїзд із Польщі. Тобто пункт пропуску заблокований повністю. «Краківець – Корчова». Виїзд з України ще можливий, заїхати в Україну – ні. «Рава-Руська – Гребенне». За останньою інформацією від наших прикордонників, перевізники заблокували і виїзд від нас. Тобто рух заблокований повністю також», – йдеться у повідомленні.

За даними Деркача, на всіх пунктах пропускають гуманітарні вантажі та пасажирський транспорт. У напрямку України учасники акції пропускають по одній або кілька машин за годину.

За даними замміністра, 7 листопада до Польщі виїхали через Ягодин 33 вантажівки, через Краківцеь – 265, через Раву-Руську – 203.

Також Деркач уточнив, наразі триває постійна комунікація із командою Міністерства інфраструктури Польщі для вирішення ситуації.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, повідомила 6 листопада кореспондентка Радіо Свобода.

Ідеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». З технічних причин у Корчові підприємці перекрили лише в’їзд до України, на двох інших пунктах, за словами організаторів, заблокований і в’їзд, і виїзд.

Польські підприємці оголосили страйк, заявивши про надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. За словами організаторів страйку, його учасники пропускатимуть гуманітарні і військові вантажі, автобуси й приватний автотранспорт. Блокада стосується тільки вантажівок.

Польські перевізники вимагають відновити надання дозволів для українських колег. «Ми не вимагаємо невідомо чого, ми хочемо повернення до нормальності, як було перед війною, до тих 160 тисяч дозволів, а не так, як зараз, – польський кордон станом на сьогодні вже перетнуло 880 тисяч українських вантажівок. Це величезна кількість. Переважно ці машини приїжджають порожні, беруть товар у Польщі і везуть по цілій Європі. Забирають нашу роботу», – заявив учасник блокади кордону Бартош Ясінський.

Також активісти вимагають вилучити польські машини з української електронної черги «єЧерга» і створити для них окрему, пропускати порожні вантажні автомобілі польських перевізників поза чергою на всіх пунктах пропуску й отримати доступ до системи «Шлях».

Кордон протестувальники обіцяють перекривати цілодобово, поки не будуть виконані їхні вимоги. Вони кажуть, що мають дозвіл на проведення пікету аж до 3 січня 2024 року.

Торік у червні Європейський союз скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень в країни ЄС. Ця угода про спрощення правил автомобільних вантажних перевезень між Україною і ЄС ухвалена на час російсько-української війни. Українські перевізники вже понад рік здійснюють перевезення в Європу на тих же умовах, що й польські – без дозволів на перевезення.