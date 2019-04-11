Двоє співробітників внутрішніх справ Росії попросили політичного притулку в Україні – ДПСУ

Двоє співробітників органів внутрішніх справ Росії попросили політичного притулку в Україні, бо заявили, що їх переслідують у Росії за принципову позицію щодо протидії злочинності, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Причиною, що спонукала їх просити політичний притулок в Україні, стало переховування від переслідування у зв’язку з їхньою службовою діяльністю. За словами самих громадян Росії, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин у аптеках на ділянці своєї відповідальності», – йдеться в повідомленні прикордонників.

За даними ДПСУ, політичного притулку чоловіки попросили вчора в пункті пропуску «Гоптівка».

Зараз триває перевірка наданої інформації з боку росіян, повідомили у Держприкордонслужбі. Російська сторона наразі не коментувала цю ситуацію.

Раніше у Державній міграційній службі України повідомили, що станом на початок березня 2019 року на обліку перебуває 1799 біженців та 768 осіб, які потребують додаткового захисту. За даними ДМС, найбільше з проханням про захист звертаються громадяни Афганістану, Росії, Бангладеш, Сирії, Іраку та Сомалі.