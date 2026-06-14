Пропуск автобусів на пункті «Шегині-Медика» відбуватиметься із затримками – ДПСУ

З понеділка, 15 червня, через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску «Шегині – Медика» здійснюватимуть зі затримками, повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.

За даними відомства, з понеділка, 15 червня, у польському пункті пропуску «Медика» розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Польщі (виїзд з України).

За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак варто врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками. Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.

«Шегині – Медика» є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.

Раніше, 10 червня, Державна митна служба попереджала про тимчасове обмеження руху через пункт пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею.

Відомство посилалось на інформацію митної адміністрації Польщі, за якою на цьому пункті з 15 червня починаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до сусідньої країни.

«За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року. У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика» на цей період здійснюватися не буде», – заявляє митниця.

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За даними ДПСУ, всього на українсько-польському кордоні зареєстровано 18 пунктів пропуску і пунктів контролю, зокрема дев’ять автомобільних пунктів пропуску.