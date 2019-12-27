Новий голова Інституту нацпам’яті заявляє, що його робота не буде «розворотом в інший бік»

Новий голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович заявляє, що його робота не буде «розворотом в інший бік» у порівняні з попередником Володимиром В’ятровичем. При цьому відмінності, за його словами, будуть. Про це Дробович заявив в ефірі «Громадського».

«Кут нахилу є, все-таки маю реальність – є поле, і в цьому полі інформаційному багато хто оцінював Інститут так, що потрібно більше уваги зосередити на діалог, комунікацію, роботу з громадами і т.д. Я чую ці оцінки і відповідно буду робити різні акценти щодо цього», – сказав він.

Очільник Інституту додав, що не вважає, що за минулого керівника УІНП йшов у радикально неправильному напрямку.

«Тут (у чому буде відмінність в роботі – ред.) питання риторики, питання спілкування з громадянами, і питання зв’язку, змісту роботи і комунікацій», — пояснив Дробович.

За його словами, йдеться не про те, що говорив Інститут нацпам’яті за В’ятровича, а про те, як його «сприймали і рецитували».

«Дуже часто Інститут здійснював декомунізацію виключно в рамках закону і процедур доволі цивілізованих, а цитати і, скажімо так, послідовники дуже сильно перегинали палицю: це починаючи з того, як ставились до об’єктів радянської спадщини, в тому числі мистецької, і закінчуючи тим, як подавалися перейменування. Наприклад, коли хтось під виглядом декомунізації намагався переназвати якісь об’єкти чи вулиці, які скоріше підпадають не під декомунізацію, а є спадщиною імперською російською», – розповів Дробович.

Голова УІНП наголосив, що не проти перейменування і таких об’єктів, але робити це треба «за законом» і «називати речі своїми іменами».

Також Дробович заявив, що хоче «більше діалогу в українському суспільстві».

18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посади голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який працював з 2014 року. У листопаді він був зареєстрований народним депутатом від «Європейської солідарності» замість Ірини Луценко.

В’ятрович називав призначення Дробовича на посаду голови УІНП «неправильним кадровим рішенням уряду в гуманітарній політиці» і «розворотом в інший бік».

Український інститут національної пам’яті реалізує державну політику у сфері відновлення й збереження національної пам’яті Українського народу.