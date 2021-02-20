Львівщина: внаслідок вибуху загинули дві людини

У Дрогобичі Львівської області 20 лютого внаслідок вибуху загинули дві людини, одну поранено. Про це повідомили у поліції.

«Сьогодні, 20 лютого, о 19.05 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, групи реагування Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки, оперативники управління карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини», – мовиться у повідомленні.

На місці правоохоронці виявили, що внаслідок вибуху загинули двоє місцевих мешканців, поранену жінку госпіталізували.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що вибухнула граната.

«Чоловік з жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Як кажуть сусіди – чоловіки товаришували. Недавно разом повернулись із заробітків в Польші. Під час спілкування чоловік дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках. Обидва чоловіки загинули на місці. Жінка у вкрай важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізована до лікарні», – написав він у фейсбуці.

За словами Геращенка, за минулий рік поліція вилучила у громадян 4400 ручних гранат та 259 гранатометів. Він додав, що переважно ця зброя походить з зони ООС.