Війська РФ скерували на Нікополь три дрони-камікадзе – Резніченко

Російські війська скерували на Нікополь три дрони-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з «Градів». Понівечені декілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс», – написав він у телеграмі.



За його даними, українські військові збили три російські безпілотники-розвідники.



Валентин Резніченко також повідомив, що через сьогоднішній «приліт» у Дніпрі зруйнований один приватний будинок, ще один пошкоджений, але постраждалих немає.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.