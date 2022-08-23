Філатов повідомив про «падіння решток ракет» у Дніпрі

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про «падіння решток ракет» у місті.



«Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Вже є факти падіння решток ракет на приватні будинки. Деталі пізніше. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації», – написав він у фейсбук.



Раніше у соцмережах повідомляли про вибухи в Дніпрі.

Минулого тижня – 20 серпня – українські військові збили всі чотири ракети «Калібр», які російські загарбники запустили по Дніпропетровській області.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.