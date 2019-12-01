Протестувальники в Іраку вдруге за тиждень підпалили іранське консульство

Антиурядові протестувальники в південному іраксьскому місті Наджаф й грудня знову підпалили консульство Ірану, повідомляє місцева поліція.

Іракці в Багдаді та на переважно шиїтському півдні країни продовжують вуличні акції з вимогами збільшити кількість робочих місць, покласти край корупції та покращити соціальні послуги.

Наразі кількість загиблих в ході протестів становить понад 400 людей.

Протести не вщухли й після того, як стало відомо про відставку уряду прем’єр-міністра Аделя Абдель Магді. Чимало іракців вважають, що Іран підтримував уряд Магді.

Перший підпал стався 27 листопада. Тоді натовп підпалив дипломатичне представництво Ірану, скандуючи «Геть Іран з Іраку». А за три тижні до того мітингарі напали на інше іранське консультво в місті Карбала.

У попередніх повідомленнях 1 грудня йшлося, що іракська влада видала ордер на арешт військового високопосадовця за наказ стріляти в антиурядових демонстрантів на півдні країни.

Кілька правозахисних груп звинуватили іракські сили безпеки в застосуванні надмірного насильства для придушення протестів.

Демонстранти вітали відставку Магді, але не очікується, що вони припинять протести, які тривають від початку жовтня 2019 року. Учасники цих акцій закликають до реформи політичної системи, звинувачуючи чинну владу в корупції та бідності більшої частини населення.