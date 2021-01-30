ДСНС: проїзд на дорогах загального користування забезпечено

Проїзд на дорогах загального користування України, попри негоду, забезпечено, заторів немає, повідомила 30 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Службу автомобільних доріг.

За повідомленням, спостерігається місцями невеликий сніг у Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях і Києві; у Кіровоградській та Миколаївській – дощ.

У ДСНС додали, що залишається обмеженим рух великовагових транспортних засобів в Одеській області на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені і М-16 Одеса – Кучурган.

У Миколаївській області триває розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги в напрямку від Одеської області до села Геннівка.

«Укравтодор» вранці 28 січня повідомляв про обмеження руху транспорту на дорогах Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській Полтавській та Київській областях.