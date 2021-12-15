В Україні знеструмлені через негоду понад пів сотні населених пунктів – ДСНС

Станом на 7:00 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у двох областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Як і раніше, найбільше від стихії страждає Львівська область, де без електрики залишилися 54 населених пункти. Ще два села знеструмлені на Київщині.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, додають рятувальники.
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