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Новини | Суспільство

ДСНС попереджає про грози, град і шквали в низці областей

Наслідки грози в Києві, червень 2019 року

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 30 і 31 серпня.

«У північних, центральних та південних областях до кінця доби 30 серпня та вночі 31 серпня грози, подекуди град та шквали 15-20 метрів на секунду, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники попереджають про грози, значні дощі та шквальний вітер швидкістю 15-20 метрів на секунду в Києві 30 серпня та вночі 31 серпня.

ДСНС раніше попереджало про підйом рівнів води в кількох водоймах на заході України.

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