ДСНС продовжує ліквідацію природних пожеж у Житомирській та Київській областях

Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на ранок 5 квітня продовжує ліквідацію пожеж у Житомирській та Київській областях.

Зокрема, напередодні Овруцькому районі ліквідовано три осередки загорання лісової підстилки: поблизу сіл Острови та Можари, що виникли 16 квітня та села Усове, що виникло 28 квітня.

До гасіння залучили 114 людей та 28 одиниць техніки.

У зоні відчуження ЧАЕС (Київська область) гасять окремі осередки тління торф’яників. З вогнем борються 210 людей та 74 одиниці техніки.

Зазначається, що радіаційний фон у Києві та Київській області, а також у зоні відчуження у межах природних фонових значень.