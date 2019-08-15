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15 Серпень 2019, Київ 12:01
Новини | Події

ДСНС попереджає про негоду та пожежну небезпеку в Україні

У західних та Житомирській областях 15 серпня будуть грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі

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У західних та Житомирській областях 15 серпня будуть грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Також рятувальники вказують на підйом рівнів води на водоймах Західної України, який наразі не становить небезпеки.

Водночас у частині України, не охопленій дощами, зростає небезпека пожеж. 15 серпня у центральних, східних та південних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, ідеться в повідомленні ДСНС.

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