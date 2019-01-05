Через негоду без світла залишаються населені пункти у трьох областях – ДСНС

Через складні погодні умови без світла залишилися населені пункти у трьох областях України. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Без електропостачання залишаються 13 населених пунктів (Чернігівська – п’ять, Запорізька – чотири та Луганська – чотири). До відновлювальних робіт залучені бригади обленерго», – ідеться у повідомленні.

4 грудня Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов у південних та східних областях.