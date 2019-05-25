ДСНС оновила інформацію про наслідки негоди на заході України

Внаслідок інтенсивних опадів на Закарпатті станом на 8 ранку 25 травня залишаються підтопленими 90 підвальних приміщень житлових будинків, 153 дворогосподарства та 492 гектари сільськогосподарських угід, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 23 виїзди для надання допомоги населенню, відкачано 31 тисяч 400 кубічних метрів води», – повідомляється на сайті відомства.

Водночас, за даними рятувальників, в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 27 дворогосподарств у 5 населених пунктах, а саме: Калушський район (м. Калуш, с. Перевозець), Городенківський район ( с. Топорівці), Надвірнянський район ( с. Пнів), Рогатинський район (смт. Букачівці).

«З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 122 виїзди для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб (з них 12 дітей) та 10 автомобілів, відкачано 30 тисяч 70 кубічних метрів води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них – 63 дитини», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Як зазначає служба, станом на ранок 25 травня підтоплення житлових будинків в обох областях вдалося ліквідувати, рівень води поволі спадає.

Тим не менше,як раніше повідомлялось, рятувальники попередили про продовження пiдвищення рiвнiв води у річках у регіоні щонайменше до 27 травня.

Наразі через сильні дощі, які принесли з собою підтоплення і вихід річок із берегів на заході України, загинули двоє людей – 10-річний хлопчик на Закарпатті та 62-річний чоловік на Прикарпатті. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.