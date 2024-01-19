ДСНС: на Закарпатті через негоду підтоплені дороги, будівлі та угіддя

Закарпатську область накрила негода і опади, у регіоні підтоплені дороги, будинки та угіддя, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, 18 січня на Закарпатті пройшли «інтенсивні» опади, через що відбулося підняття рівнів води у більшості річок і потічків.

ДСНС повідомляє, що паводок підтопив 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 гектарів сільськогосподарських угідь.

Рятувальники кажуть, що виїжджали для відкачки води з приватних будинків, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, селі Сойми у Хустському районі й селищі Дубове Тячівського району.

Також були затоплені дорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів у районі села Вільхівка Хустського району, траса місцевого значення сполученням Шаланки-Ком’яти і дорога Ком’яти-Заріччя.