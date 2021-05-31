ДСНС попереджає про підйом рівнів води на річках України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про підйом рівнів води на частині річок, але наразі не вбачає небезпеки в цьому.

«У зв’язку з очікуваними дощами 31 травня на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2–1,3 метра над рiвнями на 8 год 28 травня, без негативних наслiдкiв. У місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого стоку (жовтий рівень небезпеки)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Наприкінці минулого тижня ДСНС попереджала про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської областей та в Криму.