ДСНС попереджає про погіршення погодних умов на заході України

В п’ятницю, 3 липня, на заході України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«3 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті і в Карпатах, вдень також і на Прикарпатті значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Минулого тижня захід України вразили сильні повені. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що затоплення в західних областях України, спричинені сильними дощами, перевершують масштаб 2008 року.

Уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйони гривень.