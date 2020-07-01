На заході України підтопленими лишаються 12 населених пунктів – ДСНС

На території західних областей України продовжуються роботи з ліквідації наслідків паводку, який забрав життя трьох людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Підтопленими залишаються 12 населених пунктів (було 349): вісім у Чернівецькій області, по два у Львівській та Тернопільській областях.

Загалом підтоплено 114 будинків, зруйновано 202,5 кілометра автодоріг, 95 мостів; пошкоджено 549 кілометрів доріг та 212 мостів.

«Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 618 чоловік та 255 одиниць техніки, з них від ДСНС 445 чоловік особового складу та 190 одиниць техніки (з них два гелікоптери)», – мовиться у повідомленні.

Минулого тижня захід України вразили сильні повені. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що затоплення в західних областях України, спричинені сильними дощами, перевершують масштаб 2008 року.

Уряд виділив на подолання наслідків повені на заході України 672 мільйони гривень.