ДСНС попереджає про погіршення погодних умов на частині території України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на частині території України.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледь, туман, видимість 200–500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Український гідрометцентр раніше попереджав, що вдень 25 листопада температура підніметься до 2–5 градусів тепла на більшій частині території, окрім Київщини, Житомирщини, Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини, Сумщини та Кіровоградської області – там буде холодніше.

Теплими «винятками» будуть Закарпаття і Крим – там удень повітря прогріватиметься подекуди до 10 градусів тепла.

Потепління та опади синоптики прогнозують з 28 листопада.