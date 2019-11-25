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25 листопада 2019, Київ 08:59
Новини | Події

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов на частині території України

Потепління та опади синоптики прогнозують з 28 листопада

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на частині території України.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледь, туман, видимість 200–500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Український гідрометцентр раніше попереджав, що вдень 25 листопада температура підніметься до 2–5 градусів тепла на більшій частині території, окрім Київщини, Житомирщини, Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини, Сумщини та Кіровоградської області – там буде холодніше.

/**/ /**/ Холодно буде по всій Україні, крім Закарпаття і Криму
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Теплими «винятками» будуть Закарпаття і Крим – там удень повітря прогріватиметься подекуди до 10 градусів тепла.

Потепління та опади синоптики прогнозують з 28 листопада.

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