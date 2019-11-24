Морозно на більшості території України буде й наступного тижня

Український гідрометцентр прогнозує від нуля до семи градусів морозу у ніч на понеділок, але вдень температура підніметься до 2-5 градусів тепла на більшій частині території, окрім Київщини, Житомирщини, Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини, Сумщини та Кіровоградської області – там буде холодніше.

Теплими «винятками» будуть Закарпаття і Крим – там удень повітря прогріватиметься подекуди до 10 градусів тепла.

«Для понеділка у мене поки теплих синоптичних новин немає. Бо антициклон Quincу й надалі блокуватиме атлантичні й середземноморські, західні та південно-західні, теплі та вологі, повітряні потоки», – написала також синоптик Наталія Діденко.

За її даними, опади передбачаються незначні, а от вітер – досить сильний, особливо у Приазов’ї.

«У Києві понеділок буде холодним та сухим. Вночі -5-7 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла. Потепління та опади – з 28-го листопада», – прогнозує Діденко.

Із 20 по 22 листопада на Азовському узбережжі тривала негода, був сильний вітер і високі хвилі. ДСНС евакуювала з острова Бірючий більше 16 людей.