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09 червня 2020, Київ 16:04
Новини | Події

ДСНС попереджає про погіршення погоди

До кінця дня 9 червня і протягом доби 10 червня у західних областях – грози, подекуди град і шквали 17-22 м/с, місцями значні дощі

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у західних областях і в Києві.

«До кінця дня 9 червня і протягом доби 10 червня у західних областях – грози, подекуди град і шквали 17-22 м/с, місцями значні дощі. У Києві в найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 червня пориви вітру 15-18 м/с», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що в Києві метеорологічне літо розпочалося 5 червня, з тритижневим запізненням.

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