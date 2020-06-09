ДСНС попереджає про погіршення погоди

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у західних областях і в Києві.

«До кінця дня 9 червня і протягом доби 10 червня у західних областях – грози, подекуди град і шквали 17-22 м/с, місцями значні дощі. У Києві в найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 червня пориви вітру 15-18 м/с», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що в Києві метеорологічне літо розпочалося 5 червня, з тритижневим запізненням.