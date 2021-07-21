У ДСНС попереджають про підвищення рівня води у річках через зливи

21 липня очікується підвищення рівня води на річках через тривалі зливи. Про це з посиланням на синоптиків повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Львівська область: на 0,5-1,5 м, в нижнiх течiях річок Стрв’яж, Свiча – на 1,5-2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки – жовтий), у Стрийському районi (ріка Свiча – село Зарiчне) можливе часткове затоплення окремих об’єктiв прирiчковоi інфраструктури (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

Івано-Франківська область: на 1,5-2,5 м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь, можливе часткове затоплення об’єктiв прирiчкової інфраструктури та досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих населених пунктiв (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

Тернопiльська, Хмельницька та Вiнницька області: на 0,5-1,5м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь (І рівень небезпеки – жовтий).

Чернівецька область: на 0,5-1,5 м, в мiсцях звуження русел рiчок – на 2,0-2,5 м із виходом води на понижені ділянки заплав річок (І рівень небезпеки – жовтий).

Закарпатська область: у мiсцях проходження сильних злив на малих водотоках та у верхів’ях річок – на 0,5-1,0 м, формування значного мiсцевого та схилового стоку із пiдтопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел малих річок (І рівень небезпеки – жовтий).

У ДСНС також попередили, що у горах є небезпека сходження селевих потоків та зсувів ґрунту.