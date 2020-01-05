ДСНС попереджає про пориви вітру в західних областях

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильний вітер у західних регіонах. Таке попередження відомство оприлюднило вранці 5 січня з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«5 січня у західних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду (1 рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в заяві.

За даними Укргідрометцентру, пориви вітру 5 січня очікуються у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій областях.

По всій Україні вдень очікується температура від 0 до 2 градусів за Цельсієм та мокрий сніг із дощем, у південних регіонах – дощ.

Напередодні у ДСНС попередили про початок сезону сходження лавин у Карпатах