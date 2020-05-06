ДСНС: пожежі у зоні відчуження локалізували

Пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС локалізували. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 годину 6 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи по ліквідації окремих осередків тління торф’яників. До гасіння залучено 53 чоловіки та 31 одиниця техніки лісових господарств», – мовиться у повідомленні.

У держслужбі запевнили, що радіаційний фон по Києву, Київській області та у зоні відчуження в межах природних фонових значень.