Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 травня 2020, Київ 11:08
Новини | Події

ДСНС: пожежі у зоні відчуження локалізували

У зоні відчуження гасять осередки тління

Пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС локалізували. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 годину 6 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи по ліквідації окремих осередків тління торф’яників. До гасіння залучено 53 чоловіки та 31 одиниця техніки лісових господарств», – мовиться у повідомленні.

У держслужбі запевнили, що радіаційний фон по Києву, Київській області та у зоні відчуження в межах природних фонових значень.

Житомирщина у вогні. Фоторепортаж з місця події
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Житомирщина у вогні. Фоторепортаж з місця події

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG