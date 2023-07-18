Через спалення сухостою вигоріло майже 8 тисяч га з початку року – ДСНС

У 90% випадків пожежі в екосистемах виникають через людську недбалість, заявила Державна система з надзвичайних ситуацій 18 липня.

«Майже 8 тисяч гектарів згорілої землі, тисячі заживо спалених диких тварин, колосальні матеріальні збитки, задіяні значні людські та технічні ресурси. Такими є наслідки безглуздого спалювання сухостою з початку року», – йдеться в повідомленні.

Окрім загиблих тварин, вигорілі території назавжди залишають птахи, а після масштабної пожежі земля стає непридатною для життя живих істот, додає служба.

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«Щодня рятувальники ДСНС гасять до сотні таких пожеж. У 2023 вже ліквідовано майже 10 тисяч загорянь у екосистемах і на відкритих територіях», – зазначають рятувальники.

Із травня ДСНС регулярно попереджає про пожежну небезпеку в Україні.