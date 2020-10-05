ДСНС: на Луганщині залишилося локалізувати один осередок пожежі

Рятувальники спільно з військовими ліквідували сім із 10 основних осередків пожеж лісових масивів у Луганській області, повідомляє станом на 18:00 5 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, залишається локалізувати пожежу на околиці села Смолянинове Новоайдарського району і ліквідувати два вже локалізованих осередки – поблизу сіл Вільхове та Артема Станично-Луганського району.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області, що спалахнули 30 вересня, загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.

Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».