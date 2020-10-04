ДСНС повідомляє про нові ліквідовані осередки пожеж на Луганщині

На території Луганської області триває гасіння пожеж, які спалахнули 30 вересня, повідомляє зранку 4 жовтня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«О 19:30 3 жовтня пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району ліквідовано. Станом на 10:00 4 жовтня пожежі лісового масиву, очерету та сухої рослинності в осередку №4 поблизу сіл Лобачеве та Геївка та осередку №7 поблизу села Болотене ліквідовано», – ідеться в повідомленні рятувальників.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем складає понад 20 тисяч гектарів.

Загинули внаслідок пожеж 11 людей, травмовані 18, серед яких троє є співробітниками ДСНС.

Під час гасіння пожеж евакуйовані 150 людей. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.