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03 жовтня 2020, Київ 11:57
Новини | Події

У Луганській області продовжують гасити сім основних осередків пожежі – ДСНС

ДСНС: за попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч гектарів

У Луганській області продовжують гасити сім основних осередків пожежі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти», – заявили рятувальники.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч гектарів.

Пожежі на Луганщині вдруге за місяць спалахнули 30 вересня. Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Слідство розглядає чотири основні версії, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

За даними рятувальників, під час ліквідації лісових пожеж виявлені тіла семи людей. Ще 18 отримали травми (у тому числі три співробітники ДСНС). Зниклими безвісти вважаються чотири людини.

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